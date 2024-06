Een 29-jarige man uit Soest is vrijdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij bijna twee keer zo hard reed als toegestaan. Bij een controle rond 20.10 uur op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden bleek de man 72 kilometer per uur te hard te rijden, op die plek mag maximaal 80 worden gereden.

De politie heeft zijn rijbewijs direct in beslag genomen.