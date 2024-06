Nog een lichaam gevonden in de Maas bij Venlo

In de Maas bij Lomm, ten noorden van Venlo, is zaterdagmiddag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie, die de doodsoorzaak en de identiteit van de overledene onderzoekt.

Vrijdag werd in de Maas bij het nabijgelegen Velden het lichaam gevonden van een van de twee mannen uit Duitsland die in de rivier zijn verdwenen.

De twee waren zondag in het water gesprongen nadat het mobieltje van een van hen bij de Maaskade in Venlo in de rivier was gevallen. Het gaat om mannen van 21 en 22 jaar uit het Duitse stadje Nettetal.