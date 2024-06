Weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, Ria Lubbers, overleden

Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is afgelopen dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie in een rouwadvertentie in AD en NRC. De oorzaak van haar overlijden is niet bekendgemaakt. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, zo staat in de advertentie.

Ria Lubbers was de vrouw van CDA’er Ruud Lubbers, die van 1982 tot en met 1994 premier was van Nederland. Ze werd geboren als Ria Hoogeweegen op 12 november 1940 in Rotterdam. In 1962 trouwde ze met Lubbers. Ze kregen twee zoons en een dochter.

Als premiersvrouw was Ria Lubbers vaak in het openbaar te zien. Dat leverde haar de bijnaam eerste ‘first lady’ van Nederland op. Ook schroomde ze niet om in interviews kritiek te uiten op haar man, die het druk had met zijn werk als minister-president. “Hij is er drie keer mee getrouwd”, zo zei ze bijvoorbeeld in 1992 op Radio Rijnmond. “Als ik vanavond thuiskom, is er echt helemaal niemand.”

Ook deed ze veel voor goede doelen, zoals de Nationale Vereniging de Zonnebloem, een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

Ruud Lubbers (1939) was, na Mark Rutte, de langstzittende premier van Nederland. Hij leidde drie kabinetten. Voor die tijd was hij onder meer minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA. Hij overleed op 14 februari 2018.