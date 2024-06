BBB de grootste in gemeenten met veel boeren

In de Overijsselse gemeente Hof van Twente is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste geworden bij de Europese verkiezingen. De partij van Caroline van der Plas kreeg daar 26,5 procent van de stemmen, blijkt uit gegevens die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

De winst in Hof van Twente (met onder meer de kernen Diepenheim, Goor en Markelo) ging vooral ten koste van het CDA. Dat zakte terug van 39 procent bij de vorige verkiezingen in 2019 naar 11,3 procent nu.

De winst van BBB en tegelijk het verlies van het CDA vormen een beeld dat te zien is in meer oostelijke gemeenten waar veel boerenbedrijven zitten.

Zo is BBB ook de grootste geworden in Tubbergen (Twente). De partij kreeg daar 24,7 procent van de stemmen. En ook daar werden de stemmen vooral weggetrokken bij het CDA, dat terugzakte van 53,4 procent vijf jaar geleden naar 12,2 procent. Hetzelfde is te zien in Dalfsen en Raalte. In beide Sallandse gemeenten pakte BBB 22,8 procent van de stemmen en werden de christendemocraten er ruim gehalveerd. In Ommen behaalde BBB 18,7 procent en werd ook daar de grootste, ten koste van vooral CDA en VVD.

Ook elders in overwegend agrarische gemeenten is de BBB als winnaar uit de bus gekomen. Dat is te zien in de Achterhoek (waaronder Berkelland 21,2 procent en Bronckhorst 19,2), Twente (Dinkelland 21,8 procent), Drenthe (De Wolden 18,5) en het Gelderse Olst-Wijhe (18,1). Geografisch gezien een buitenbeetje lijkt de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon, met onder meer de kernen Anna Paulowna en Den Oever. Daar werd BBB de grootste met 22,2 procent van de stemmen.