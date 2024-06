CDA houdt stand in Breda, GL-PvdA de grootste

Het CDA heeft een minimale winst geboekt in Breda bij de Europese Verkiezingen. De partij kreeg 10,7 procent van de stemmen, tegen 10,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019. Ook D66 boekte winst en ging van 9,9 naar 12,2 procent.

Met 23,3 procent van de stemmen is GroenLinks-PvdA in Breda de grootste gebleven, maar de partij moest wel inleveren. In 2019 kwam de combinatie, die toen nog afzonderlijk meedeed, uit op 30,6 procent.

De PVV eindigde in de Brabantse stad als derde, met 13,4 procent van de stemmen. De vorige keer kreeg de partij van Geert Wilders 3,2 procent, zo blijkt uit cijfers die Breda heeft overhandigd aan de ANP Verkiezingsdienst.