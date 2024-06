Centrumrechtse EVP wil door met middencoalitie EU-parlement

Manfred Weber, de leider van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), wil opnieuw met de sociaaldemocraten en de liberalen een coalitie vormen in het Europees Parlement. Dat zei hij in reactie op de eerste prognose van de verkiezingsuitslag. De EVP blijft de grootste partij, en krijgt er mogelijk een aantal zetels bij.

“Onze boodschap is gericht tegen de partijen die Europa kapot willen maken”, zei Weber in een toespraak in het Europees Parlement. Eerder sloot EVP-partijgenoot Ursula von der Leyen, huidig voorzitter van de Europese Commissie, samenwerking met radicaal-rechts niet uit.

Maar Weber steekt dus nadrukkelijk de hand uit naar de sociaaldemocratische en naar de liberale fractie in het Europees Parlement. Hij nodigde die fracties uit zich aan te sluiten bij de pro-Europese en pro-democratische koers van de EVP. De afgelopen vijf jaar hebben deze drie partijen al in een soort coalitie samengewerkt. Ook al is die samenwerking in het Europees Parlement niet zo strikt als in het Nederlandse parlement omdat individuele Europarlementariërs soms ook anders stemmen dan de meerderheid van hun groep.

Weber zei verder tevreden te zijn dat het de Europese Volkspartij is gelukt andere partijen binnen te halen. “Het idee om de groep uit te breiden en nieuwe leden uit te nodigen tot de familie heeft zijn vruchten afgeworpen”, zei hij over de winst van de partij.

De nieuwe Nederlandse partijen NSC en BBB hebben al gevraagd om toegelaten te worden. Het Europees Parlement rekent de beide partijen in de prognose al tot de EVP, maar die zegt daarover nog wel officieel te moeten besluiten.

De EVP-partijleider vindt ook dat de EVP, als winnaar van de verkiezing, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie mag leveren. De EVP-kandidaat daarvoor is Von der Leyen. Maar zij moet ook de steun van de EU-lidstaten weer zien te winnen.