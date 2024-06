Eichelsheim: doden bij bevrijdingsacties Gaza ingewikkeld

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim vraagt zich af of de bevrijding van gijzelaars uit de Gazastrook in verhouding staat tot de schade die Israël daarbij veroorzaakt. “Ik vind het wel heel ingewikkeld als je kijkt naar de hoeveelheid geweld die ervoor nodig is”, zegt de generaal in Buitenhof.

Zaterdag bevrijdde Israël vier gijzelaars die sinds oktober vast zaten in Gaza. Volgens het Hamasbestuur in de Gazastrook kwamen daarbij meer dan tweehonderd mensen om het leven en raakten honderden gewond. “Allereerst is het natuurlijk fijn dat de vier gijzelaars zijn bevrijd”, aldus Eichelsheim. “Maar als de schade daadwerkelijk zo groot is, kun je je afvragen of dat in verhouding staat.”

Volgens Eichelsheim gaat Israël “op een gegeven moment een grens over” met het geweld voor de bevrijding van de gijzelaars. Op de vraag of die grens is overschreden, antwoordt hij: “Ik denk dat Israël in algemene zin op dit moment disproportioneel geweld gebruikt voor het halen van haar doelstellingen.”