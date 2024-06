Het lichaam dat zaterdag in de Maas ten noorden van Venlo werd gevonden, is van de 21-jarige Duitser die sinds vorige week zondag vermist was. Dat meldt de politie. Het lichaam van zijn 22-jarige plaatsgenoot werd vrijdag gevonden.

Beide mannen kwamen uit het Duitse stadje Nettetal, even over de grens bij Venlo. De twee verdwenen in de Maas in Venlo toen zij een mobiele telefoon achterna sprongen die een van hen van de Maaskade had laten vallen in de Limburgse stad.