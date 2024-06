GL-PvdA blijft de grootste in Eindhoven, VVD en FVD leveren in

GroenLinks-PvdA is in Eindhoven met 28,5 procent van de stemmen de grootste gebleven bij de Europese verkiezingen. De partij behaalde bij de vorige verkiezingen in 2019, toen GroenLinks en PvdA nog geen lijstcombinatie vormden, nog 34,5 procent.

De opmars van de PVV is ook in Eindhoven te zien. De partij van Geert Wilders bekleedt nu de tweede plaats dankzij 12,8 procent van de stemmen. De winst komt mogelijk vandaan bij de VVD – gedaald van 14,1 naar 10,9 procent – en Forum voor Democratie. De beweging van Thierry Baudet slonk van 9,2 naar 2,5 procent.

D66 is nu de derde partij met 11,6 procent. Dat was vijf jaar geleden 9,7.

Volt deed het aardig: die partij steeg van 3,2 procent naar 8,8 procent van de Eindhovense stemmen, zo blijkt uit cijfers die de gemeente heeft gemeld aan de Verkiezingsdienst van het ANP.