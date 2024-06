GroenLinks-PvdA houdt in Den Haag de PVV op afstand

In Den Haag is GroenLinks-PvdA met afstand de grootste geworden bij de Europese verkiezingen. Toch wist de linkse combinatie met 26,1 procent van de stemmen minder kiezers te bekoren dan bij de vorige EU-verkiezingen in 2019. Toen hadden de partijen bij elkaar opgeteld 31,4 procent van de stemmen. Tweede is de PVV van Geert Wilders met 16,2 procent, een flinke winst in vergelijking met de 4 procent vorige keer, blijkt uit de getelde stemmen die de gemeente aan de ANP Verkiezingsdienst heeft geleverd.

De verliezende VVD is in de hofstad naar de derde plaats gezakt (12,5 procent), op de voet gevolgd door D66 die met 11,8 procent juist iets beter scoorde voor het Europees Parlement dan vijf jaar geleden. Opmerkelijk is ook de winst van Volt. De pro-Europese partij ging van 2,6 naar 7,4 procent van de stemmen.