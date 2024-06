Na scheiding geen Europese zetel voor ChristenUnie, wel voor SGP

De ChristenUnie is er bij de verkiezingen van afgelopen week niet in geslaagd een zetel te veroveren in het Europees Parlement. De SGP lukte dat wel. De twee christelijke partijen trokken bijna veertig jaar samen op in Brussel en behaalden vijf jaar geleden met een gezamenlijke lijst twee zetels.

De ideologische verschillen zijn de afgelopen jaren evenwel toegenomen. Toen na de verkiezingen van 2019 Forum voor Democratie toetrad tot de rechts-conservatieve Europese fractie waar beide partijen deel van uitmaakten, besloot de ChristenUnie die de rug toe te keren en onderdak te zoeken bij de christendemocratische fractie waartoe ook het CDA behoort. In de aanloop naar de verkiezingen van vorige week besloot de partij tot een definitieve breuk.

Op eigen kracht komt de ChristenUnie met 2,9 procent van de stemmen net tekort voor een Europese zetel. Dat bleek al uit de donderdag gepubliceerde exitpoll, en is nu bevestigd door een prognose op basis van daadwerkelijke uitslagen die zijn doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. De SGP haalde met 3,7 procent de drempel wel. De twee partijen behaalden vijf jaar geleden samen 6,8 procent van de stemmen.