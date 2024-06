Politie pakt drie mannen op die man vasthielden in woning Wijchen

De politie heeft drie mannen opgepakt die een man een nacht vasthielden in een woning in Wijchen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De verdachten zijn een 33-jarige man uit Turnhout, een 34-jarige man uit Wijchen en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De woning aan de Hoogmeer wordt doorzocht. Vrijdag werd in een andere woning in die straat een overleden persoon gevonden, maar de twee zaken lijken volgens de politie geen verband met elkaar te hebben.