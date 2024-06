Radicaal-rechts groeit, centrumrechts weer grootste in EU-parlement

De centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) blijft de grootste fractie binnen het Europees Parlement, zo blijkt uit de eerste prognose op basis van exitpolls van de Europese verkiezingen. Radicaal-rechts wint, terwijl liberalen en groenen flink verliezen.

De fractie met geestverwanten van PVV-leider Geert Wilders (ID) en de rechts-conservatieve ECR met onder meer de SGP groeien volgens de prognose allebei. De PVV boekt in Nederland volgens de exitpoll ook al forse winst, maar moet GroenLinks-PvdA laten voorgaan.

De EVP van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is al decennia de machtigste fractie en lijkt er zelfs wat zetels bij te krijgen. De liberale fractie, waar VVD en D66 deel van uitmaken, blijft op 82 van de 720 zetels steken. Nu hebben ze 102 van de 705 zetels.

De centrumlinkse fractie, waar de PvdA in zit, blijft volgens de prognose met 135 zetels royaal de tweede fractie. De Groenen (met GroenLinks) verliezen fors. Ze lijken op 53 zetels uit te komen, terwijl ze nu, in een kleiner EP, 71 zetels hadden.

Alle ogen waren bij deze Europese verkiezingen gericht op de rechts-radicalen, waar naast de PVV ook de partij van de Italiaanse Giorgia Meloni en die van de Franse Marine Le Pen toe worden gerekend. Er werd een ruk naar rechts verwacht. Die lijkt uit te blijven.

De rechts-conservatieve ECR komt volgens deze prognose uit op 71, terwijl ze er nu 69 hebben. De ID-fractie groeit meer: van 49 naar 62 zetels.

Voor de precieze omvang is wel bepalend welke partijen in welke fractie terechtkomen. Zo hoort de grote radicaal-rechtse partij in Duitsland nu niet bij een van de fracties, maar komt de partij die straks mogelijk wel versterken.

De eerste voorlopige uitslagen worden zondagavond rond kwart over elf verwacht. Dan zijn alle stemlokalen in alle lidstaten gesloten.