Stil protest MH17 met lege stoelen voor Russische ambassade

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17 houdt zondag voor de zevende keer een stil protest in Den Haag. Net als voorgaande jaren plaatst de werkgroep 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade. Hiermee protesteren de nabestaanden tegen de houding van de Russische regering bij het internationale onderzoek naar de ramp. Het is bijna tien jaar geleden dat de MH17 werd neergehaald.

De Werkgroep Waarheidsvinding is een verband van en voor nabestaanden, dat zich inspant om de toedracht rond het neerhalen van vlucht MH17 op tafel te krijgen en Rusland verantwoordelijk te houden.

Vlucht MH17, die vanuit Amsterdam onderweg was naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten door pro-Russische separatisten. Alle 298 mensen aan boord, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

In Nederland veroordeelde de rechtbank in november 2022 drie verdachten in het MH17-proces tot levenslange celstraffen voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig. Het gaat om rebellenleider in het oosten van Oekraïne Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Ze zitten niet vast, omdat Rusland hen niet uitlevert. Nederland heeft daartoe niet verzocht omdat er geen uitleveringsverdrag met Rusland bestaat. Girkin werd wel in Rusland opgepakt, maar is in januari alleen veroordeeld voor aanzetten tot extremisme, omdat hij zich kritisch had uitgelaten over president Poetin, maar niet voor zijn rol bij het neerhalen van de MH17.

KRO-NCRV komt vanaf 15 juli met De echo van MH17, een vierdelige documentaireserie waarin nabestaanden en betrokken professionals vertellen over de afgelopen tien jaar sinds het neerhalen van MH17.