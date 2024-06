Twee rieten daken in brand in het zuiden van het land

Bij twee woningen in het zuiden van het land woedt zondagmiddag brand. Aan de Grotestraat in Heesbeen (gemeente Heusden) in Noord-Brabant vatte de rieten kap van een huis rond 14.45 uur vlam. Niet veel later brak ook brand uit in het rieten dak van een woning aan de Biesstraat in het Limburgse Heythuysen.

In Heesbeen werd al gauw opgeschaald naar zeer grote brand. Volgens een woordvoerder is het rieten dak van de vrijstaande woonboerderij al nagenoeg helemaal verbrand. Bij de branden komt veel rook vrij. De Limburgse brandweer waarschuwt omwonenden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Over de oorzaak van beide branden en eventuele gewonden is nog niets bekend.