Vanaf maandagmiddag zware windstoten in Zuid-Holland en Zeeland

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten, waar Zuid-Holland en met name Zeeland in de loop van de maandagmiddag mee te maken krijgen. Het weerinstituut heeft voor beide provincies code geel afgegeven tot in de avond.

Het KNMI zegt dat behalve de harde wind – met windstoten tot zo’n 90 kilometer per uur – er ook stevige buien overtrekken met mogelijk onweer. Ook kan het maandag soms flink doorregenen.

“Op meerdere plaatsen kan tot de avond 20-30 mm regen vallen”, aldus het KNMI, dat verwacht dat de wind en buien in de tweede helft van de maandagavond afnemen.