Vermist meisje van 3 uit Zevenhuizen was zelf boodschappen doen

In Zevenhuizen was zondagmiddag een meisje van 3 jaar vermist. Ze bleek uiteindelijk op eigen houtje boodschappen te doen bij de Jumbo. De politie meldt dat ze op “een onbewaakt moment” uit huis was weggeglipt.

De politie zocht met een aantal vrijwilligers naar het meisje totdat de Jumbo belde. Die kwam “bij ons op de lijn dat er daar al een tijdje een hele jonge klant rond liep. Ze was zelfs boodschappen aan het doen en had haar kleine winkelkar al gevuld”, schrijft de politie op sociale media.

Het meisje is herenigd met haar ouders. Op een foto van de politie is te zien dat de peuter haar boodschappenkarretje had gevuld met onder meer chocolademelk, chips, gebak, makreel en fruit.