Wilders haalt uit naar generaal Eichelsheim

PVV-leider Geert Wilders heeft uitgehaald naar de hoogste militair, generaal Onno Eichelsheim. Wilders hekelt de uitspraken van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) in het televisieprogramma Buitenhof over de bevrijdingsactie van het Israëlische leger van vier gijzelaars in de Gazastrook.

“Onbegrijpelijke, ongepaste, foute opmerking van de @CDS_Defensie. Als ik Minister van Defensie was had ik hem hierover tot de orde geroepen en gecorrigeerd”, liet Wilders op X weten. Kritiek op de baas van de krijgsmacht vanuit de politiek is uitzonderlijk.

Eichelsheim zei in Buitenhof het “heel ingewikkeld” te vinden hoeveel geweld Israël nodig had om het viertal te bevrijden. Volgens de door Hamas gecontroleerde autoriteiten in Gaza kwamen bij de operatie 274 mensen om. Er zouden ook drie Israëlische gijzelaars zijn omgekomen.

Volgens de generaal gebruikt Israël in algemene zin “op dit moment disproportioneel geweld voor het halen van haar doelstellingen”. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober waarbij 1200 mensen omkwamen, zijn in de Gazastrook al meer dan 37.000 doden gevallen.

Ook de VVD laat weten “verbaasd” te zijn over de uitspraken van de CDS. Volgens VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans beschikt de topmilitair niet over de benodigde informatie om het juridische oordeel “disproportioneel geweld” te vellen. “Normaal formuleert de #CDS altijd heel bedachtzaam en zorgvuldig. Ik ga er maar vanuit dat dit een slordigheid was”, aldus Brekelmans op X.