Een 22-jarige vrouw uit Groningen is zondagochtend vroeg zwaargewond geraakt bij een schietincident in haar woonplaats. De politie heeft een 31-jarige man uit Delfzijl aangehouden en een vuurwapen aangetroffen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 06.00 uur op de Rademarkt. De politie meldt op X dat er een uitgebreid onderzoek is opgestart. De verdachte zit vast en wordt verhoord.