Door een storing aan de brug over de Stevinsluizen is de Afsluitdijk (A7) in beide richtingen dicht. Verkeer kan omrijden via de A6 en A1 of via de Houtribdijk (N307), meldt Rijkswaterstaat.

Volgens de wegbeheerder is een monteur onderweg naar de brug. Zodra die er is, kan er een inschatting gemaakt worden van hoe snel de brug gerepareerd kan worden. Ook kan Rijkswaterstaat dan besluiten of het ingesloten verkeer wel of niet teruggeleid wordt.