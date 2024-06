Besluit over lot VVD in liberale EU-fractie pas over paar weken

Er is nog geen besluit genomen over het lot van de VVD-fractie binnen de liberale fractie Renew in het Europees Parlement. Dat gebeurt pas ergens in de komende weken, zei fractieleider Valérie Hayer tegenover de pers. Ze dreigde eerder de VVD uit de fractie te zetten, omdat de VVD met de PVV een kabinet gaat vormen. Ze had eerder aangekondigd dat ze de dag na de verkiezingen “haar verantwoordelijkheid zou nemen” en daarop zou aansturen.

Maar Hayer neemt dat besluit niet zelfstandig, benadrukte ze. Dat gebeurt binnen de fractie. Zij zal wel leiding geven aan die discussie.