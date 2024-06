Bruins Slot blij met aangenomen resolutie over staakt-het-vuren

Demissionair minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken reageert verheugd op de resolutie over een staakt-het-vuren in Gaza, die de VN-Veiligheidsraad maandag heeft aangenomen. “Het is nu belangrijk dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren komt”, zegt ze op X. “Nederland roept alle partijen op hier per direct gehoor aan te geven. Dit is cruciaal voor het vrijlaten van de gegijzelden en voor substantieel meer humanitaire hulp voor de noodlijdende bevolking in Gaza.”

De resolutie is een initiatief van de Verenigde Staten en werd op 31 mei aangekondigd door president Joe Biden. Volgens hem heeft Israël ingestemd met het plan, dat onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook omvat. Veertien van de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad stemden voor de Amerikaanse oproep aan Hamas en Israël, Rusland onthield zich van stemming.