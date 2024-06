EU-parlement sticht verwarring met onjuiste uitslag Nederland

Het Europees Parlement heeft de voorlopige verkiezingsuitslag van Nederland maandag urenlang onjuist vermeld. GroenLinks-PvdA zou volgens de officiële website van het EU-parlement op negen zetels uitkomen en BBB op één. Maar zij krijgen er volgens de voorlopige uitslag van de ANP-verkiezingsdienst acht en twee.

Het Europees Parlement krijgt de cijfers over de Europese verkiezingen van de afgelopen dagen van het onderzoeks- en communicatiebedrijf Verian, dat ze voor alle EU-lidstaten samenbrengt en verwerkt. Halverwege de middag corrigeerde Verian de zetelverdeling, die nu wel strookt met de voorlopige Nederlandse uitslag. Het bedrijf verstrekt vooralsnog geen uitleg over wat er is misgegaan.