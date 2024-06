Fransen in Nederland stemden links, nauwelijks steun voor Le Pen

Franse kiezers die in Nederland wonen, hebben nauwelijks op de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen gestemd. Haar Rassemblement National kreeg in Amsterdam maar 2,7 procent van de stemmen.

Volgens de resultaten die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in de nacht van zondag op maandag naar buiten heeft gebracht, stemde iets meer dan een kwart van de Franse kiezers in Nederland op de linkse groep Word Wakker Europa. De belangrijkste partij daarin is de Socialistische Partij, die vroeger geleid werd door onder anderen François Hollande en François Mitterand.

Bijna 23 procent van de Franse kiezers in Nederland stemde voor een alliantie onder leiding van de partij van president Emmanuel Macron. Een groen blok kreeg bijna 18,5 procent van de stemmen.

Een andere rechtse partij, Trots Frankrijk, kreeg in Nederland 3,4 procent van de stemmen. De partij wordt geleid door Marion Maréchal, een nicht van Marine Le Pen.

In Frankrijk zelf lijkt de partij van Marine Le Pen verreweg de meeste stemmen te hebben gekregen. De partij krijgt volgens een exitpoll meer dan 30 procent van de stemmen, twee keer zo veel als de alliantie van Macron.

Ongeveer 20.000 Fransen stonden geregistreerd om in Amsterdam te stemmen. Iets meer dan 4200 van hen brachten een stem uit, een opkomst van bijna 21 procent.