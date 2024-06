Gezondheidsdienst ECDC waarschuwt: gonorroe wordt resistent

Antibiotica werken niet goed meer tegen sommige vormen van de geslachtsziekte gonorroe. De bacterie die de ziekte veroorzaakt, wordt resistent. De Europese gezondheidsdienst ECDC noemt dat een zorgwekkende ontwikkeling, omdat het aantal besmettingen de laatste jaren toeneemt. Als bestaande geneesmiddelen niet goed meer werken, kan gonorroe meer gezondheidsschade aanrichten.

Twee versies van de bacterie zijn bestand tegen ceftriaxon, het middel dat artsen voorschrijven om gonorroe te behandelen. Dezelfde versies zijn ook resistent tegen een behandeling met combinaties van middelen, wat het veel lastiger maakt om besmettingen te bestrijden.

De Europese landen die bij het ECDC zijn aangesloten, waaronder Nederland, hadden in 2022 in totaal 70.881 bevestigde gevallen van gonorroe. Dat is het hoogste aantal sinds de gegevens worden bijgehouden. Vergeleken met het jaar ervoor steeg het aantal infecties met 48 procent.

In Nederland is gonorroe vorig jaar bij bijna 14.000 mensen vastgesteld, 31 procent meer dan het jaar ervoor. Ongeveer de helft van alle gevallen was gevonden bij mannen die seks hebben met mannen, maar de grote toename was bij vrouwen en heteroseksuele mannen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in april.

Gonorroe kan bij mannen en vrouwen leiden tot ontstekingen aan urinebuis, endeldarm en keel. Mannen kunnen ook een infectie aan de bijbal krijgen, terwijl bij vrouwen ook de baarmoederhals en eileiders ontstoken kunnen raken. Mannen krijgen er bijna altijd klachten door, waaronder een geelgroene of waterige afscheiding. Bij vrouwen komt dat minder vaak voor.