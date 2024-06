GL-PvdA’er Eickhout teleurgesteld over Europese uitslag Groenen

Lijsttrekker Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) is teleurgesteld over het zetelverlies voor de Groenen, de Europese fractie waarin GroenLinks zit. De Groenen houden 52 van de 71 zetels over. Dat verlies wordt met name veroorzaakt door het verlies in Duitsland en Frankrijk.

Het Europees Parlement telt 720 zetels.

In diverse andere Europese landen deden de Groenen het juist wel goed, zoals in Denemarken en in Nederland, zei Eickhout in reactie op de tweede prognose van het Europees Parlement.

Positief vindt hij dat groene fracties in diverse Europese landen een voet tussen de deur hebben gekregen. Hij noemde daarbij Italië, Kroatië, Slovenië, Letland en Litouwen.