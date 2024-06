Inspectie: dwangsom voor politie als C2000 niet wordt verbeterd

De Nederlandse Arbeidsinspectie is van plan om de politie een dwangsom op te leggen als die haar communicatiesysteem C2000 niet verbetert. Een woordvoerder van de inspectie bevestigt berichten daarover van de NOS en NU.nl. De politie krijgt nog een jaar de tijd om het communicatiesysteem voor de hulpdiensten structureel te verbeteren en moet van de inspectie per direct maatregelen nemen “om een veilige werkomgeving voor haar medewerkers te creëren”. Lukt dat niet, dan wordt de zogeheten last onder dwangsom definitief.

De arbeidsinspectie constateerde in september, na klachten van politievakbond ACP, dat medewerkers van de politie in bepaalde gebieden in Nederland niet kunnen communiceren met het C2000-systeem. Ook zag de inspectie dat het systeem in grote crisissituaties overbelast raakte, zoals tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in 2009. “Dat kan ontzettend onveilig zijn voor medewerkers van de politie”, aldus de inspectie.

De politie kreeg aanvankelijk tot afgelopen zaterdag om het systeem te verbeteren, maar dat is volgens de inspectie onvoldoende gebeurd. Nu krijgt de politie nog een jaar extra voor structurele maatregelen. Uiterlijk op 8 juni 2025 moeten onder meer de techniek en het bereik van C2000 zijn verbeterd.

De veiligheidsmaatregelen waaraan de politie per direct moet voldoen, gaan bijvoorbeeld over het werken met scenario’s, “zodat medewerkers altijd weten wat ze moeten doen in noodsituaties of als het bereik gedeeltelijk of in zijn geheel wegvalt”. Als aan die eis niet op korte termijn wordt voldaan, treedt de last onder dwangsom in werking. De politie krijgt nog wel een paar weken om een “zienswijze” in te dienen, dus het is niet bekend wanneer dat dan precies gebeurt.

De politie is blij met het jaar extra voor structurele verbeteringen. “Dat hebben we nodig om de maatregelen die we treffen af te ronden”, zegt Henk Geveke, die binnen de korpsleiding verantwoordelijk is voor het gebruik van C2000. De politie had om uitstel gevraagd, omdat ze naar eigen zeggen de komende maanden nog nodig heeft om een update van 60.000 portofoons en meer dan 10.000 mobilofoons af te ronden. Die update zou moeten zorgen voor beter bereik.