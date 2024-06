Kabinet belooft UNRWA 3 miljoen euro, maar stelt wel voorwaarden

Het kabinet heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor de organisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA). Daarmee stelt Nederland de hulporganisatie voor het eerst weer geld in het vooruitzicht sinds die begin dit jaar in opspraak raakte. De UNRWA moet wel nog aan een aantal voorwaarden voldoen, schrijft demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in een Kamerbrief.

In januari meldde Israël dat twaalf medewerkers van de UNRWA in Gaza betrokken waren bij de aanval van 7 oktober van Hamas. Daarop schortten Nederland en tal van andere landen de hulp aan de organisatie op. De Verenigde Naties stelden een onafhankelijk onderzoek in onder leiding van de Franse oud-minister Catherine Colonna.

Die stelde in april dat de beschuldigingen van Israël niet waren onderbouwd met enig bewijs. De onderzoekers deden wel vijftig aanbevelingen, onder meer over de neutraliteit van het personeel, vakbonden en het onderwijs(materiaal). UNRWA heeft beloofd deze allemaal over te nemen, heeft daarvoor een actieplan opgesteld en een team opgericht dat toeziet op de uitvoering. Schreinemacher wil het geld pas echt toezeggen als deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Het geld is onderdeel van een pakket van 13 miljoen euro aan humanitaire hulp aan Gaza dat Schreinemacher maandag heeft toegezegd. De resterende 10 miljoen euro wordt verdeeld over de Wereldgezondheidsorganisatie (3 miljoen euro), de Internationale Arbeidsorganisatie (4 miljoen euro) en het Internationale Comité van het Rode Kruis (3 miljoen euro).

“Nederland zet hiermee in op diversificatie van hulp, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van een enkele organisatie en zo het bredere hulpsysteem te versterken”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.