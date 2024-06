Politie huurt komende 2,5 jaar twee Italiaanse waterkanonnen

De politie kan vanaf eind deze maand twee waterkanonnen uit Italië inzetten als dat nodig is. Vorig jaar zijn zes nieuwe waterkanonnen besteld, maar die zijn nog niet beschikbaar. Daarom was de politie al van plan om ter overbrugging twee exemplaren uit het buitenland te halen. De Italiaanse waterwerpers worden gehuurd voor een periode van dertig maanden, met een optie tot koop. Ze staan al in Den Haag, de komende weken worden de bemanningsleden opgeleid.

Sinds twee jaar moet de politie een beroep doen op België en Duitsland als ze een waterkanon wil inzetten, omdat de zes eigen watervoertuigen na meerdere klapbanden niet meer inzetbaar zijn en moeten worden vervangen. De voertuigen uit België en Duitsland werden eerder al opgeroepen “als voorzorgsmaatregel bij geplande demonstraties en evenementen met een hoog veiligheidsrisico op ongeregeldheden”, aldus de politie. Onder meer bij de A12-blokkades van klimaatactiegroep Extinction Rebellion werd het middel ingezet.

Nu de politie twee Italiaanse waterkanonnen heeft gehuurd die de komende 2,5 jaar standaard in Nederland zijn gestationeerd, is ze naar eigen zeggen beter voorbereid “op onvoorspelbare situaties waar grote groepen mensen de openbare orde dreigen te verstoren”. De Nederlandse politie kan nog altijd België en Duitsland om hulp vragen als extra inzet alsnog nodig is.

In juli vorig jaar werd bekend dat de politie zes nieuwe waterkanonnen had gekocht. De eerste wordt waarschijnlijk komend najaar geleverd, de laatste in het voorjaar van 2025.