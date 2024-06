Presentatoren blikken samen terug in laatste uitzending Op1

Alle huidige presentatoren van Op1 blikken donderdag in de allerlaatste uitzending van de NPO-talkshow samen terug op de afgelopen seizoenen van het programma. Alleen Fidan Ekiz is verhinderd, laat eindredacteur Frank Stojansek namens producent TVBV maandag weten aan het ANP.

“Aan de hand van fragmenten uit de afgelopen vierenhalf jaar vertellen we verhalen over de totstandkoming achter de schermen, maar bekijken we ook de tijdgeest van dat moment”, zegt Stojansek. Volgens de eindredacteur bestond Op1 “in een van de meest nieuwsrijke periodes die Nederland ooit gekend heeft”. Als voorbeelden noemt hij onder meer de coronapandemie, verkiezingen, de opkomst van BBB en NSC, de oorlog in Oekraïne en de moord op Peter R. de Vries.

Met de presentatoren wordt in de laatste Op1 gesproken over “de opwinding achter de schermen, hoe de uitzendingen soms op het laatste moment tot stand kwamen, wat er net niet lukte en waar we trots op zijn”. Ook delen de presentatoren wat hen raakte en hoe zij daarmee zijn omgegaan. “Uiteraard zijn er veel fragmenten te zien van de belangrijkste en meest hilarische momenten uit het bestaan van Op1.”

Het is een gezamenlijke uitzending van de omroepen EO, MAX en WNL, die “in vrolijke sfeer” wordt gepresenteerd door Welmoed Sijtsma en Jort Kelder. “Aan het slot van de uitzending zullen we Op1 op een bijzondere manier laten verdwijnen”, besluit Stojansek.