Proces voortvluchtige ‘Bolle Jos’ waarschijnlijk in één dag klaar

De rechtbank in Rotterdam begint maandag aan het strafproces tegen de voortvluchtige Jos Leijdekkers, die wordt verdacht van het opdracht geven voor een liquidatie en de import van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Voor het proces zijn drie dagen uitgetrokken, maar de verwachting is dat de zaak in één dag kan worden afgedaan, omdat Leijdekkers – beter bekend als ‘Bolle Jos’ – er zo goed als zeker niet zal zijn. Ook laat hij zich vooralsnog niet vertegenwoordigen door een advocaat.

Bij die stand van zaken zal de rechtbank de inhoud van het dossier beknopt voorhouden, zegt een woordvoerder. Het Openbaar Ministerie zal in een betoog het bewijs uiteenzetten en een strafeis formuleren.

Brabander Leijdekkers (32) staat al ruim twee jaar op de Nationale Opsporingslijst en de ‘EU Most Wanted List’ van Europol. De beloning voor de gouden tip leidt tot zijn aanhouding bedraagt 200.000 euro, een uitzonderlijk hoog bedrag.

Beoogd slachtoffer van de liquidatieopdracht was Robin van Ouwerkerk, een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende strafzaak rond de zogenoemde martelcontainer in Wouwse Plantage. Ouwerkerk overleed in 2022 aan de gevolgen van een melanoom. Leijdekkers zou de uitvoerders twee ton in het vooruitzicht hebben gesteld.

Naast zes afzonderlijke drugstransporten staat de roof van een partij van 176 kilo coke in Finland op de aanklacht.

In mei eiste het Openbaar Ministerie in Antwerpen twaalf jaar cel en een boete van 400.000 euro. In België verdenkt justitie hem ervan een groep zogeheten uithalers te hebben aangestuurd in de haven van Antwerpen, bij de invoer van 476 kilo coke. De groep zou een brandwacht zwaar hebben mishandeld.