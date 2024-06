PVV overtuigende winnaar in gemeenten met azc’s Ter Apel en Budel

In zowel Westerwolde als Cranendonck is de PVV de grote winnaar bij de Europese Parlementsverkiezingen, dat blijkt uit de uitslag die is doorgegeven aan de ANP- Verkiezingsdienst. In de Groningse gemeente staat in het dorp Ter Apel het aanmeldcentrum voor asielzoekers, Budel valt onder de Noord-Brabantse gemeente en daar huist het op een na grootste asielzoekerscentrum van het land. De twee gemeenten worstelen al langer met de gevolgen hiervan.

In Westerwolde koos 26,4 procent van de kiesgerechtigden voor de rechts-radicale partij, in Cranendonck 26,7 procent. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 gold dit nog voor respectievelijk 6,2 procent en 5,2 procent van de mensen die hun stem uitbrachten.

GroenLinks-PvdA eindigde met 16,4 procent van de stemmen op de tweede plek in het Groningse Westerwolde, gevolgd door nieuwkomer BBB met 13,1 procent van de stemmen. In het Noord-Brabantse Cranendonck is er een gedeelde tweede plek voor de VVD en het CDA, die allebei 14,3 procent van de stemmen behaalden.

In de gemeenten kwamen percentueel gezien nagenoeg evenveel mensen opdagen, in Westerwolde 44 procent en in Cranendonck 44,1 procent.

Inmiddels zijn de uitslagen van alle gemeenten in Nederland bij de Europese Parlementsverkiezingen binnen. Het is alleen nog wachten op de uitslagen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) en de uitkomst onder Nederlanders in het buitenland, de zogenoemde briefstemmers.