Snelrechtzitting over trappen tegen ME’er bij tegendemonstratie

Een 40-jarige man moet zich dinsdag verantwoorden tijdens een snelrechtzitting voor het trappen tegen het schild van een ME’er. Dit is volgens het Openbaar Ministerie gebeurd op maandag 27 mei op de Dam in Amsterdam. De politie hield die avond 73 mensen aan die meededen aan een tegendemonstratie van een pro-Israëlactie van de SGP.

Het OM verdenkt de man van openlijk geweld, omdat hij naar een lid van de mobiele eenheid zou hebben getrapt. De verdachte Ozan T. zat enige tijd in voorarrest. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst, zodat T. de snelrechtzitting in vrijheid kan afwachten.

De man zou hebben behoord tot de groep van tegendemonstranten die twee weken geleden vanaf het Museumplein naar de Dam liep. Ze pleegden volgens de politie tijdens het lopen diverse strafbare feiten. Op de Kalverstraat zijn ze ’s avonds tegengehouden en aangehouden. De aangehouden personen werden in een stadsbus gezet. Een groep probeerde vervolgens op gewelddadige wijze te voorkomen dat de bus kon wegrijden. Er werden volgens de politie fietsen en stoelen op straat gegooid en er werd geweld tegen agenten gebruikt. De politie heeft daarop met geweld opgetreden. In de bus zouden agenten zijn geschopt, gekrabd en beledigd.

De zaak tegen T. is de eerste strafzaak over de onrust die dag in het Amsterdamse centrum. Het is nog niet bekend hoeveel strafzaken zullen volgen.