Strafzaak over mishandeling cliënten zorgboerderij Wedde begint

De rechtbank in Groningen begint maandag aan de rechtszaak tegen de verdachten van mishandeling op een zorgboerderij in het Groningse Wedde. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling.

Hoofdverdachten in de zaak zijn Michel K. (37) en zijn schoonvader Paul W. (63), beiden afkomstig uit de gemeente Westerwolde. De twee zouden leiding hebben gegeven op de zorgboerderij Aurora Borealis. Zij worden beschuldigd van mishandeling van tien bewoners.

Vorig jaar kwamen de misstanden op de zorgboerderij aan het licht, via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Zeer kwetsbare cliënten, soms ernstig gehandicapt, werden vernederd en mishandeld. Zo zou een cliënt met zijn hoofd in een wc zijn geduwd. Een ander zou door personeel in een sloot zijn gezet en weer een ander werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. De zorgboerderij werd vrijwel direct na het blootleggen van deze misstanden gesloten.

De officier van justitie sprak in april tijdens een inleidende zitting van “een ontluisterend beeld” dat uit het onderzoek naar voren komt. “Het gaat om erg kwetsbare cliënten, die zich voor aandacht, genegenheid en veiligheid wendden tot verdachten en in plaats daarvan werden mishandeld op een wijze die elke verbeelding tart.”

Het OM deed ook onderzoek naar negen personeelsleden van de zorgboerderij. De zaken tegen vijf medewerksters zijn geseponeerd. Vier van hen hebben weliswaar bewoners van de zorgboerderij mishandeld, maar hun rol was volgens het OM zo klein dat vervolging niet nodig is. De vijfde werknemer, eveneens verdachte, heeft de mishandelingen wereldkundig gemaakt. De overige vier verdachten moeten zich bij de officier van justitie verantwoorden tijdens een hoorzitting.

Maandag begint de zaak met de behandeling van de feiten en toont de rechtbank beelden. Woensdag op de tweede zittingsdag zet het OM het bewijs uiteen en volgen de strafeisen.