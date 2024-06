Studenten TU Delft claimen mijlpaal hyperloop: eerste baanwissel

Studenten van de TU Delft hebben de ontwikkeling van de hyperloop weer een stap verder gebracht: ze zijn erin geslaagd hun prototype van baan te laten wisselen. Dat was volgens het studententeam wereldwijd nog niet eerder vertoond.

De studenten hebben op de campus in Delft een testbaan gebouwd van 42 meter. In de stalen constructie zweeft hun kleine, onbemande versie van de hyperloop, volgens de studenten een veelbelovend vervoermiddel om in de toekomst lange afstanden snel af te leggen. Ze hebben er de afgelopen tijd hun baanwisselsysteem getest.

Hyperloops zweven door gebruik te maken van elektromagnetisme door vacuümbuizen. De capsules raken de buizen niet en in het kunstmatige vacuüm is ook vrijwel geen luchtweerstand. Daardoor kan de ‘vacuümtrein’ met relatief weinig energie heel snel gaan: ontwikkelaars wereldwijd streven naar vliegtuigsnelheden, van ongeveer 1000 kilometer per uur.

Zo snel gaat het testmodel van de Delftse studenten bij lange na niet, maar de nieuwe techniek die ze nu op kleine schaal hebben aangetoond kan volgens hen wel van pas komen bij het maken van echte hyperloops voor passagiers. “Dankzij deze innovatie kan de hyperloop tijdens het zweven een afslag maken naar een andere baan en komt de realisatie dichtbij”, stellen ze. Baanwissels zijn volgens het team “cruciaal” voor de verdere ontwikkeling van het vervoermiddel. Een baanwissel maakt immers een netwerk met meerdere aftakkingen mogelijk.

Teamcaptain Cem Celikbas ziet veel voordelen van hyperloops als duurzaam alternatief voor relatief korte vluchten, bijvoorbeeld binnen Europa. Het vervoermiddel zou de reisduur naar Parijs bijvoorbeeld tot een halfuur kunnen verkorten. Dat is sneller dan het vliegtuig. “Ook ben je minder geld kwijt aan je reis, aangezien relatief korte vluchten steeds duurder worden door alle uitstoot.” De hyperloop heeft geen fossiele brandstoffen nodig; het systeem draait op elektriciteit, die duurzaam kan worden opgewekt.

Zelfs voor Schiphol ziet het studententeam voordelen: wat nu nog een luchthaven is, kan met een hyperloopstation erbij “duurzaam doorgroeien”.

De studenten denken dat het rond 2030 mogelijk zou moeten zijn om de baanwissel te testen met een opgeschaalde hyperloop met passagiers aan boord.