Timmermans: meerderheid wil Europa versterken, niet slopen

GroenLinks-PvdA is “met duidelijk” verschil de grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen, zegt politiek leider Frans Timmermans. “Samen met de knappe prestaties van andere pro-Europese partijen laat dit zien dat een meerderheid in Nederland Europa wil versterken en zeker niet slopen.”

GroenLinks-PvdA verliest 1 zetel, maar is met 8 zetels nog wel de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. De PVV, die van de verkiezingen een tweestrijd met de linkse combinatie probeerde te maken, wint fors maar blijft steken op 6 zetels. Dat is er 1 minder dan een exitpoll donderdag voorspelde. Het pro-Europese Volt kreeg er juist een zetel bij.