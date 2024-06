20 jaar cel en tbs geëist voor fatale steekpartij in Leiden

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 39-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Leiden op 14 juli vorig jaar. Tareq S. houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft. Het Pieter Baan Centrum heeft ernstige schizofrenie bij hem vastgesteld.

Volgens het OM is er sprake van moord en poging tot moord. De officier van justitie liet bij de rechtbank in Den Haag weten er niet aan te twijfelen dat S. de dader is van de steekpartij bij Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn, in het centrum van de stad. Daarbij kwam een 66-jarige baliemedewerker om het leven. Twee hulpverleners raakten gewond.

Er is DNA van de verdachte gevonden in De Bakkerij. Bloed van de slachtoffers zat op zijn bril en op verschillende plekken in zijn woning. Ook zijn er camerabeelden waarop volgens de officier van justitie duidelijk te zien is dat S. naar De Bakkerij loopt en daar was op het tijdstip van de steekpartij. “Hij is slechts twee minuten binnen geweest en heeft in die tijd doelbewust drie mensen aangevallen met een keukenmes.”

Een psychiater van het Pieter Baan Centrum heeft vastgesteld dat S. lijdt aan paranoïde wanen. Ten tijde van de steekpartij zou de verdachte een psychose hebben gehad en in ieder geval verminderd toerekeningsvatbaar zijn geweest. Toch gaat het OM uit van voorbedachte raad. “Ook iemand met een psychose kan een plan kan maken en uitvoeren”, zei de officier van justitie.