23 woningen ontruimd om brand in transformatorhuisje Musselkanaal

In Musselkanaal (Groningen) zijn dinsdagavond 23 woningen ontruimd om rook die vrijkwam bij brand in een transformatorhuisje. De veiligheidsregio meldt rond 20.40 uur dat de brand aan de Van Swinderenstraat inmiddels geblust is. De bewoners, die werden opgevangen in een kerk aan de Markstraat, mogen weer naar huis.

Om het vuur veilig te kunnen blussen, werd de elektriciteit van het gebouwtje gehaald. Een deel van het dorp zal daardoor geen stroom hebben, waarschuwt de veiligheidsregio. Het gaat om nog ongeveer driehonderd woningen. “Er wordt hard gewerkt aan een noodstroomvoorziening die naar verwachting aan het einde van de avond gereed is”, aldus de veiligheidsregio.