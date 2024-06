90-jarige Donald Duck krijgt eigen postzegel

Donald Duck krijgt, ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag, een eigen postzegel. Dat hebben The Walt Disney Company en PostNL dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om een zegel in een gelimiteerde oplage.

Het eerste exemplaar is dinsdag overhandigd aan de hoofdredacteur van de Nederlandse editie van het weekblad Donald Duck. Het moment markeert het begin van de festiviteiten ter gelegenheid van 90 jaar Donald Duck.

The Walt Disney Company gaat het komende jaar diverse samenwerkingen aan met grote merken voor speciale producten en collecties ter gelegenheid van de verjaardag. Donald Duck was in 1934 voor het eerst te zien in de tekenfilm The Wise Little Hen.