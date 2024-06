Amsterdamse (39) opgepakt op verdenking van mensensmokkel

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een 39-jarige vrouw uit Amsterdam opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Ze zou de afgelopen jaren grote groepen mensen uit voornamelijk Brazilië hebben geholpen om naar Nederland te komen. De Amsterdamse zou hen tegen betaling illegaal aan werk en woonruimte hebben geholpen.

De Arbeidsinspectie vermoedt dat de vrouw mensen actief benaderde. De Amsterdamse hielp vervolgens tegen betaling bij het regelen van de reis Nederland, het openen van bankrekeningen en het vinden van een woonruimte. Ze vroeg vermoedelijk ook geld voor de zogeheten Registratie van Niet-ingezetenen, terwijl dat gratis kan.

De mensen werden in de regio Amsterdam illegaal aan het werk gesteld, vooral in de schoonmaak, de bouw of in hotels. Dat gebeurde bij bedrijven en particulieren. In Nederland is het verboden om zonder een tewerkstellingsvergunning mensen aan het werk te helpen of in dienst te hebben.

Om hoeveel mensen het gaat en waar zij zijn gebleven, zegt een woordvoerder van de inspectie niet. “Er is geen juiste schatting te maken”, zegt hij.