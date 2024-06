Beoogd premier Schoof blij dat verdeling kabinetsposten klaar is

Beoogd minister-president Dick Schoof is blij dat de verdeling van de ministersposten in het rechtse kabinet dat hij gaat leiden, is afgerond. Hij wil daar evenwel nog geen nadere mededelingen over doen, omdat er nog wat “puntjes op de i” gezet moeten worden.

De verdeling van de posten is “uiteindelijk een soepel proces” geweest, zegt Schoof na afloop van overleg met onder anderen formateur Richard van Zwol en ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken, zijn toekomstige werkplek. Achter de schermen viel de afgelopen weken juist te horen dat de onderhandelingen af en toe uiterst stroef verliepen.

PVV-leider Geert Wilders had eerder al bekendgemaakt dat hij er “over alles” uit is met de leiders van VVD, NSC en BBB. Verder deden de formerende partijen er het zwijgen toe. Alleen BBB-kopstuk Mona Keijzer wilde wel verklappen dat zij in het nieuwe kabinet komt, iets waar haar partijleider Caroline van der Plas nu juist niets over wilde zeggen.