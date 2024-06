Boetebedrag op 1,5 miljoen euro voor te veel mensen in Ter Apel

De boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet betalen als er meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen, heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro bereikt. Dit is het maximum dat is gesteld voor het totaal aan dwangsommen van 15.000 euro per overtreding. Het geld gaat naar de gemeente Westerwolde, waarbinnen Ter Apel ligt.

Afgelopen nacht sliepen 2309 mensen in het centrum, de nachten ervoor waren het er ook bijna 300 meer dan afgesproken. De dwangsom werd voor het eerst opgelegd op 22 februari. Sindsdien sliepen bijna elke nacht te veel mensen in het aanmeldcentrum. De eerste twee weken schommelde het aantal rond de 2000, daarna sliepen er steevast minimaal 150 mensen meer dan afgesproken.

De asielinstroom bleef hoog en het aantal overnachters in het noorden liep tot eind april op tot zo’n 2300 mensen. Op 9 mei sliepen er met 2463 de meeste asielzoekers. Sindsdien overnachten er nog bijna elke nacht meer dan 2200 mensen.

Ondertussen werden al die maanden ook mensen in de avonden naar een nachtopvang gebracht, om daar in de ochtend weer met bussen vandaan te gaan, terug naar Ter Apel om het aanmeldtraject te vervolgen. Op die locaties in achtereenvolgens Stadskanaal, 2e Exloërmond en tot eind deze maand Zuidwolde, was plek voor 200 mensen. De locaties werden vaak optimaal benut.

Voor de eerste weken dat in Ter Apel het aantal net onder de 2000 bleef, maar in de nachtopvang ook veel mensen waren, volgde een nabetaling van het COA aan Westerwolde. De gemeente was van mening dat met het heen en weer brengen van mensen, het overdag nog altijd te druk was bij het centrum. Na overleg betaalde het orgaan de boete voor drieënhalve dag, à 52.000 euro.