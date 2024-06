Demonstranten VU vertrokken vanaf tentenkamp na ontbinding

De demonstranten van het tentenkamp op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam hebben het universiteitsterrein verlaten nadat hun protest eerder op de avond formeel was ontbonden. Er staan nog enkele politieagenten en politiebusjes, ziet een verslaggever. Ook zijn sommige demonstranten nog bezig met het inladen van tentspullen in een busje bij de De Boelelaan. Maar de meeste demonstranten en agenten zijn inmiddels vertrokken.

De politie laat weten dat de ontruiming van het tentenkamp “vreedzaam en ordelijk” is verlopen. “De veertig demonstranten gaven gehoor aan de oproep te vertrekken”, aldus een woordvoerder.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ontbond de demonstratie dinsdag aan het eind van de middag omdat de betogers voorschriften hadden overtreden. Zo stonden hun tenten voor de ingang van het hoofdgebouw van de VU. Daarmee werd het onderwijs verstoord, aldus een woordvoerder van de burgemeester.

De universiteit liet eerder al weten dat het hoofdgebouw tijdelijk is gesloten om de tentjes voor de hoofdingang. De andere gebouwen zijn nog wel toegankelijk. Wel geldt er een deurbeleid, waarbij studenten en medewerkers hun universiteitspas moeten laten zien. Andere bezoekers kan mogelijk gevraagd worden om hun bestemming en identiteitsbewijs.

Het tentenkamp is een actie tegen de oorlog in Gaza en stond sinds vorige week maandag op het universiteitsterrein. De universiteit gedoogde het tentenkamp tot dusver.