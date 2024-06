Eindhoven zet volgende stap met woningen van beton uit 3D-printer

In de Eindhovense wijk Bosrijk komen vier nieuwe woningen te staan waarvan de onderdelen uit een grote 3D-printer komen. Het is de volgende stap in een project van de TU Eindhoven en diverse partners, waaronder het bedrijf Saint-Gobain Weber Beamix. “Hiermee schalen we de techniek op”, zegt hoogleraar Theo Salet, de bedenker van het concept. “Je hoort mij niet zeggen dat we in 2030 alleen nog maar op deze manier bouwen. Maar als dit lukt, voorzie ik dat 3D-betonprinten binnen vijf tot tien jaar een vast onderdeel is van het arsenaal van de bouw”.

Salet bedacht het concept in 2015 en ontdekte dat het bedrijf waarmee hij nu samenwerkt ook al met dit soort technologie experimenteerde. “Ik zag kleine 3D-printers en dacht: dat moet ook in het groot kunnen.” Het project dat volgde, kreeg de naam Milestone. Zes jaar na de start rolden in Eindhoven de onderdelen van een eerste proefwoning uit de fabriek. Dit huis, in de vorm van een zwerfkei, trok wereldwijd de aandacht. Het werd verhuurd en daarmee de eerste 3D-geprinte woning ter wereld waar ook echt mensen woonden.

Nu komen er niet alleen meer woningen bij, maar gaan de 3D-bouwers ook de lucht in: de huizen krijgen twee verdiepingen. “Eén laag bouwen is eigenlijk niet zo slim”, zegt Salet. “Het materiaal is zo sterk, daar kun je best lagen bovenop zetten.” Bijzonder daarbij is dat het beton zelf het bouwwerk draagt; wapeningsstaal of stalen balken komen er niet aan te pas. “Dat is anders dan bij projecten in andere landen.” Een ander verschil met de eerste ‘kei’ is dat deze huizen te koop worden gezet. Dat gebeurt deze zomer. Ongeveer een jaar later moeten de woningen worden opgeleverd.

3D-techniek biedt volgens de betrokkenen diverse voordelen. Zo is minder materiaal nodig dan hij bestaande bouwmethoden, waardoor CO2-uitstoot in de productie van beton wordt vermeden. “Het is ook productiever en sneller, want de printer kan 24 uur per dag doorwerken”, vertelt Salet. “En het is veiliger voor bouwvakkers”, voegt hij eraan toe. De verschillende elementen uit de printer worden op de bouwplaats in elkaar gezet. “De onderdelen worden hiermee allemaal netjes industrieel in een hal gemaakt. Dat maakt het werk voor bouwvakkers lichter.”

De printtechniek kan in de toekomst niet alleen handig zijn voor woningbouw, denkt ‘betonprof’ Salet. “Je kunt er ook bruggen mee bouwen, of onderdelen van gebouwen. Die kun je precies de vorm geven die je wilt, dat is de grote toegevoegde waarde van 3D-printen.”