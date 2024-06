Gideon van Meijeren gaat in hoger beroep in opruiingszaak

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, die de FvD-politicus dinsdag een taakstraf van tweehonderd uur oplegde voor opruiing. Op X zegt Van Meijeren dat hij strafrechtelijk is veroordeeld om zijn mening. “Dit is niet alleen een aanval op mij, maar op de vrijheid van ons allemaal. Uiteraard leg ik me hier niet bij neer en ga ik in hoger beroep. Als wij niet opgeven, zal uiteindelijk de waarheid overwinnen!”

Van Meijeren stond terecht voor twee gevallen van opruiing, die de rechtbank beide bewezen achtte. Het eerste moment was toen de FvD’er in juli 2022 in een toespraak tijdens een boerenmanifestatie sprak over geweld tegen de overheid, als er boerenbedrijven zouden worden onteigend. Het tweede geval van opruiing had betrekking op een interview later dat jaar, waarin Van Meijeren aanspoorde om op te trekken naar het parlement en daar net zolang te blijven tot de regering weg zou zijn.