Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur voor opruiing. Het Openbaar Ministerie had dit in de opruiingszaak ook geëist tegen de politicus van Forum voor Democratie.

Van Meijeren werd vervolgd voor twee gevallen van opruiing. De rechtbank acht ze beide bewezen. Volgens de rechter heeft Van Meijeren als Kamerlid de openbare orde in gevaar gebracht.