Helft van verdachten cybercrime is 25 jaar of jonger

De helft van de verdachten van cybercrime, die in beeld zijn bij het Openbaar Ministerie en de politie, is 25 jaar of jonger. Het OM en de politie maken zich zorgen over het aandeel jonge verdachten van cybercrime. Dit melden ze in de eerste editie van het rapport Cybercrimebeleid Nederland 2024.

In 2023 werd 16 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van onlinecriminaliteit. Dat komt neer op 2,3 miljoen slachtoffers. Slechts een op de zes slachtoffers van cybercrime doet aangifte.

Verdachten komen al op jonge leeftijd in aanraking met cybercrime doordat ze er spelenderwijs inrollen door online games, schrijven de onderzoekers. “Binnen die games verkennen jongeren de grenzen van wat mogelijk is, waardoor ze belanden op hackfora. Op deze fora komen zij bijvoorbeeld ook informatie tegen hoe zij met ddos een tegenstander kunnen uitschakelen.” Motieven van jongeren zijn, naast puur financieel gewin, de erkenning van vaardigheden of algemene sociale herkenning.

In het rapport staat ook dat de werelden van de traditionele criminaliteit en cybercrime zich in de praktijk steeds meer vermengen. Zo worden geregeld wapens, munitie en explosieven gevonden, soms zelfs bij jonge verdachten. “Cybercriminelen raken betrokken bij traditionele criminaliteit en traditionele criminelen plegen zowel traditionele als cybercrimedelicten. Het zijn opportunisten met het doel zo veel en zo makkelijk mogelijk geld verdienen.”

De publicatie Cybercrimebeeld Nederland schetst de grotere ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, om politie en het OM te helpen bij de bestrijding ervan. Het is de bedoeling dat het rapport iedere twee jaar verschijnt.