Kabinet steekt in nadagen 60 miljoen euro in Oekraïense drones

Het kabinet investeert 60 miljoen euro in Oekraïense drones. Dat meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) aan het einde van een tweedaags werkbezoek aan het door oorlog geplaagde land. Mogelijk is dit het laatste militaire steunpakket dat ze aankondigt, gezien het eerste kabinet-Schoof binnenkort aantreedt. Het wordt betaald uit geld dat eerder is gereserveerd op de begroting van het ministerie van Defensie.

Drones zijn volgens de minster “onmisbaar” in het Oekraïense leger en kunnen “echt doorslaggevend” zijn op het slagveld. Dat de Russische vloot in de Zwarte Zee ofwel “op de bodem” ligt dan wel is verjaagd, komt voor een belangrijk deel door de inzet van onbemande boten. Ollongren investeert 17,5 miljoen euro om maritieme drones in Oekraïne te laten produceren.

Verder gaat 20 miljoen euro naar zogenoemde ‘First Person View’ drones, die worden bestuurd door een piloot die op afstand meekijkt. Deze uitgave verloopt via het internationale samenwerkingsverband op het gebied van drones, waar onder meer Verenigd Koninkrijk aan meedoet. Het resterende geld van het aangekondigde pakket gaat naar Nederlandse leveringen van diverse drones. Dat levert de Nederlandse industrie ook opdrachten op, schrijft het ministerie.

Om drones effectief in te blijven zetten, moet Oekraïne hier constant in investeren, zegt de minister. Rusland is namelijk ook druk bezig met het ontwikkelen van ’tegentechnologie” waar vervolgens weer een antwoord op moet worden gevonden.

Tijdens haar bezoek heeft Ollongren onder meer een dronefabriek bezocht en gesproken met de Oekraïense premier Denys Sjmyhal en de minister van Defensie. De minister kreeg ook vragen van de Oekraïners over het kabinet dat binnenkort aantreedt, en of dat net zoveel steun zal leveren in de oorlog. Voor zowel dit jaar als volgend jaar is al 3 miljard euro aan militaire steun toegezegd, heeft de minister dan telkens benoemd. Het lijkt haar bovendien “vanzelfsprekend” dat het volgende kabinet Oekraïne blijft bijstaan.

De oorlog in Oekraïne was in haar tijd als minister een van de belangrijkste dossiers van Ollongren. Ze zegt dat Nederland meerdere keren de eerste was om een stap verder te gaan met militaire hulp en de verwachtingen daarom hoog zijn. “Ik zal nooit zeggen dat we tevreden zijn”, aldus de bewindsvrouw. Ze denkt wel dat het kabinet na de levering van drones op elk terrein hulp heeft geboden waar Oekraïne dat aan Nederland heeft gevraagd.