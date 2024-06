Keijzer gaat kabinet in, Agema ‘beschikbaar’

BBB-Kamerlid Mona Keijzer bevestigt dat zij een plek in het kabinet krijgt. Ze maakte niet bekend welke post zij zal innemen.

De BBB-politica was eerder staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III, toen zij nog lid was van het CDA. Zij werd door premier Mark Rutte ontslagen, omdat zij zich in media negatief had uitgelaten over het coronabeleid van het kabinet.

PVV-Kamerlid Fleur Agema zegt “beschikbaar” te zijn voor een kabinetspost. Maar, zegt Agema, voor een antwoord op de vraag of zij het kabinet in gaat “is het nog niet zo ver”. Formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof komen later met de verdeling van de kabinetsposten.