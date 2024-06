NAM kan omstreden oliewinning bij Schoonebeek hervatten

Olie- en gasbedrijf NAM kan de oliewinning bij Schoonebeek (Drenthe) hervatten. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Omwonenden en andere belanghebbenden hebben zes weken de tijd om te vertellen wat zij van dit ontwerpbesluit vinden.

De oliewinning bij Schoonebeek ligt al ruim twee jaar stil omdat er zorgen zijn over schadelijke stoffen in het afvalwater dat erbij vrijkomt. Dat water werd jarenlang via een kilometerslange pijpleiding naar Twente vervoerd om daar in lege gasvelden te worden geïnjecteerd. Er ligt nu een plan van de NAM om het water voortaan op te slaan in een leeg veld bij Schoonebeek zelf.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) oordeelde eerder dit jaar voorzichtig positief over dit alternatief. De toezichthouder ziet “beperkte risico’s” en stelt vast dat het injecteren van afvalwater op dit moment “de best beschikbare techniek” is. Ook kennisinstituut TNO zegt dat waterinjectie veilig en verantwoord kan.

Vijlbrief benadrukt dat de afgelopen jaren veel gesproken is met omwonenden en dat de voorstellen van de NAM zijn aangepast om aan hun zorgen tegemoet te komen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding van eventuele schade. In het dossier rond de gaswinning in Groningen heeft de NAM op dat vlak geen al te beste reputatie opgebouwd.

Daarnaast is afgesproken dat een groter deel van wat de NAM met de oliewinning verdient, met de regio wordt gedeeld. Het gaat om een totaalbedrag van naar schatting 45 tot 60 miljoen euro, 15 miljoen euro meer dan eerder was gemeld.

“Dat zal niet betekenen dat iedereen het eens is met dit besluit”, realiseert Vijlbrief zich. “Maar ik zie ook dat er begrip is dat deze activiteiten nut hebben voor onze samenleving.” Een definitief besluit valt na de zomer.